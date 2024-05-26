Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 26 мая 2024Мир

Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым

Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции в Коломбо

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщается в пресс-релизе ланкийского министерства иностранных дел.

В ведомстве не уточнили причину смерти французского дипломата. По данным Daily Mirror, причиной смерти 53-летнего Пактэ стал сердечный приступ.

19 мая сообщалось, что в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна. Он также заявил, что министерство проводит соответствующие процедуры по его репатриации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Некоторые надышались». ВСУ применили химоружие против российских военных. Что об этом известно?

      Минобороны России предложило помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней

      Сборная Чехии выиграла чемпионат мира-2024 по хоккею

      Появилось видео драки с участием бойцов СВО в Башкирии

      Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

      Зеленский назвал место самых тяжелых боев

      Футболист ЦСКА высказался о выступлении россиян в европейских клубах

      Швеция ответила на вопрос о праве ВСУ наносить удары по России западным оружием

      На Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС России

      Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше