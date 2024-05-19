Посол Гондураса умер в Москве
Посол Гондураса в России Эльвир Сальгадо умер в Москве
В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна в соцсети X (бывшая Twitter).
«Мы глубоко сожалеем о смерти в Москве посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо», — написал он и выразил соболезнования семье погибшего. Причины и обстоятельства смерти не называются.
Рейна также сообщил, что МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации.
«Известия» со ссылкой на источник пишут, что дипломат умер дома, в столичном районе Замоскворечье.
Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию в Москве в 2022 году.