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10:56, 19 мая 2024Мир

Посол Гондураса умер в Москве

Посол Гондураса в России Эльвир Сальгадо умер в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы глубоко сожалеем о смерти в Москве посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо», — написал он и выразил соболезнования семье погибшего. Причины и обстоятельства смерти не называются.

Рейна также сообщил, что МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации.

«Известия» со ссылкой на источник пишут, что дипломат умер дома, в столичном районе Замоскворечье.

Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию в Москве в 2022 году.

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      Варвара Кошечкина
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