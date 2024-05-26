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11:04, 26 мая 2024Бывший СССР

Президента Грузии обвинили в измене родине

Премьер Грузии обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине

Фото: Cao Yang / Globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине, передает ТАСС.

Кобахидзе во время выступления на мероприятии по случаю Дня независимости отметил, что единство народа и избранные ими власти дали возможность за прошедшие два года сохранить мир в Грузии. Также это удалось осуществить, «несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», обратил внимание он.

«Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что для Грузии сейчас как никогда важно оберегать свою государственную независимость.

Президент Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, раскритиковала действия властей страны. Политик добавила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.

Ранее сообщалось, что в Грузии обвинили США в ограничении суверенитета.

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      Анна Щербакова
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