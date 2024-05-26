Двухдневный визит Путина в Узбекистан начнется 26 мая

Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан 26 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе поездки российский лидер проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Отмечается, что это третья зарубежная поездка главы государства после начала нового президентского срока.

Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным пакета документов в Узбекистане. Отмечалось, что к подписанию готовится солидный пакет документов.