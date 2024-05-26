Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 26 мая 2024Мир

Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан

Двухдневный визит Путина в Узбекистан начнется 26 мая

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан 26 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе поездки российский лидер проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Отмечается, что это третья зарубежная поездка главы государства после начала нового президентского срока.

Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным пакета документов в Узбекистане. Отмечалось, что к подписанию готовится солидный пакет документов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      Трамп назвал главную угрозу для США

      Взятые в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться

      Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации

      В словах Путина о готовности России к переговорам увидели скрытый сигнал

      Сунак пообещал вернуть обязательный военный призыв в стране

      Росгвардия показала кадры штурма квартиры стрелявшего по полицейским чеченца

      Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан

      Объявлено наказание для Никки Минаж за провоз наркотиков

      Посол прокомментировал выпады Байдена в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше