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04:45, 26 мая 2024Из жизни

Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

Лукашенко раскрыл рецепт своего салата «Молодость», которым угощал Путина

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

В сети появился рецепт «фирменного» салата президента Белоруссии Александр Лукашенко, которым он угощал российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет «Комсомольская правда Беларусь».

Издание вспомнило кадры 2022 года, опубликованные Telegram-каналом «Пул Первого». На архивном видео Лукашенко готовил салат для героя России, уроженца Белоруссии Олега Новицкого. Тогда же это блюдо было представлено как «антиковидный» салат.

В его основе порезанный и истолченный зеленый лук-перо. К нему добавляется немного огурцов и морская соль. Заправляется салат сметаной, при этом, утверждает Лукашенко, на тазик салата хватит две баночки сметаны. В конце приготовления по желанию добавляется тертое яйцо.

25 мая сообщалось, что Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальными домашними блюдами. Помимо собственноручно приготовленного салата «Молодость», на столе были драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало. Президент России особенно оценил маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. После ужина главы государств пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым. На столе также была клубника с медом.

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      Марина Совина
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