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02:59, 26 мая 2024Экономика

Россиянам перечислили причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Блинкова: в компенсации расходов на ЖКХ могут отказать при наличии противоречий

Фото: Josh Appel / Unsplash

Россиянам могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ в случае наличия противоречий между представленными документами и сведениями, полученным при межведомственном взаимодействии, а также по ряду других причин. Об этом предупредила в разговоре с РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

В компенсации также откажут при несоответствии заявителя категории лиц, имеющих право на возмещение расходов, наличии подтвержденной судебной задолженности по оплате ЖКУ, а также, если заявитель уже является получателем компенсации по иному основанию. Необходимые документы можно подать в отделениях социальной защиты населения, через единый портал Госуслуг или через МФЦ, перечислила эксперт.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Никаноров заявил, что незаконно подключивший электричество в своем доме или квартире человек может получить штраф за это. Он объяснил, что подключать новый дом или квартиру к электроснабжению необходимо строго в соответствии с законом.

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      Маргарита Пименова
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