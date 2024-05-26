В ДНР заявили о применении ВСУ оружия с отравляющим веществом

МЧС ДНР: ВСУ планируют применить оружие с отравляющим веществом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют применить оружие с отравляющим веществом. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой народной республики (МЧС ДНР) в своем Telegram-канале.

«Информация от штаба теробороны: ракетная опасность! Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР», — сообщили в ведомстве.

Ранее обстрелу подвергся частный сектор Петровского района Донецка. Отмечается, что в момент атаки в доме находилась пожилая женщина, она не пострадала. Ее сосед рассказал, что сначала был слышен тихий свист, после чего «долбануло». По его словам, все было в тумане и пыли.