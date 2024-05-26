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02:43, 26 мая 2024Экономика

В Петербурге на долгожданной станции метро начали монтаж эскалатора

На станции метро «Горный институт» в Петербурге начался монтаж эскалатора
Архивное фото

Архивное фото. Omar Prestwich / Unsplash

В Санкт-Петербурге в вестибюле станции «Горный институт» Лахтинско-Правобережной начался монтаж эскалатора. Об этом сообщает Telegram-канал «Подземник».

Издание также опубликовало фотографии вестибюля станции. Всего на станции будет четыре эскалатора. «Ступень представляет собой тележку на четырех колесах-бегунках (основной и вспомогательный), которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу», — говорится в сообщении.

Также возводятся конструкции первого наземного павильона. Всего их будет два, в них обустроят лестничные спуски и эскалаторы. «Станция будет иметь подземный вестибюль на пересечении Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова», — пишет издание.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что к 2032 году в городе планируют открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих.

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      Марина Совина
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