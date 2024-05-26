В России пообещали не допустить повторения подобной уходу Boeing ситуации

Мантуров: Россия не допустит повторения подобной уходу Boeing и Airbus ситуации

Россия не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus из страны. Об этом в беседе с телеведущим Павлов Зарубиным пообещал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, их разговор опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Мантурова, Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка.

Ранее первый вице-премьер отметил, что иностранные воздушные суда Airbus и Boeing, находящиеся в парке отечественных авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям авиавластей России. Более того, он сообщил об отсутствии проблем с обслуживанием данных самолетов