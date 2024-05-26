Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 26 мая 2024Бывший СССР

В России призвали сделать беспилотники НАТО законной целью

В РФ заявили о координации НАТО ударов по территории страны беспилотниками
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Удары по территории России открыто координируются разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО «накручивают круги» около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. При этом формально они находятся в небе над нейтральными водами, а базируются на авиабазе в Италии. После такой разведки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по российской территории.

Рогов добавил, что появление одного или сразу нескольких беспилотников разведки НАТО говорит о грядущей серьезной провокации в отношении южных регионов. Он призвал сделать такие беспилотники законной целью для уничтожения ради защиты безопасности южных регионов России.

Ранее объявить разведывательные беспилотники НАТО, которые летают над Черным морем, законными для уничтожения целями, призвал крымский политический эксперт Сергей Юхин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

      Взявший паспорт России хоккеист из США назвал самое отвратительное русское блюдо

      Задержанный по подозрению в получении взятки чиновник на Кубани подал в отставку

      Российские войска закрепились еще в двух украинских селах

      ВСУ при помощи дронов атаковали село в Белгородской области

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю

      Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину из Харькова

      В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов

      В Турции начался протест против туристических автобусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше