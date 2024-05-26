В России призвали сделать беспилотники НАТО законной целью

В РФ заявили о координации НАТО ударов по территории страны беспилотниками

Удары по территории России открыто координируются разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО «накручивают круги» около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. При этом формально они находятся в небе над нейтральными водами, а базируются на авиабазе в Италии. После такой разведки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по российской территории.

Рогов добавил, что появление одного или сразу нескольких беспилотников разведки НАТО говорит о грядущей серьезной провокации в отношении южных регионов. Он призвал сделать такие беспилотники законной целью для уничтожения ради защиты безопасности южных регионов России.

Ранее объявить разведывательные беспилотники НАТО, которые летают над Черным морем, законными для уничтожения целями, призвал крымский политический эксперт Сергей Юхин.