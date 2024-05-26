В Швейцарии заявили об угрозе атаки российских хакеров на саммите по Украине

NZZ: саммит по Украине в Швейцарии может стать мишенью атаки российских хакеров

Правительство Швейцарии заявило об угрозе атаки российских хакеров на саммит по Украине, который пройдет в стране в июне. Об этом сообщает NZZ.

По утверждению швейцарских журналистов, IT-инфраструктура страны может стать мишенью для атаки российских хакеров. Федеральное ведомство по кибербезопасности Швейцарии ожидает повышенный риск кибершпионажа, заявили в издании. Например, хакеры могут взломать сайты, связанные с саммитом. Также допускается, что разговоры будут подслушивать те, кто не состоит в списках гостей и участников конференции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявит обвинения в атаке на крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» членам хакерской группировки SandWorm, которую в СБУ называют киберподразделением российской военной разведки.