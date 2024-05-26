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20:24, 26 мая 2024Мир

В Швейцарии заявили об угрозе атаки российских хакеров на саммите по Украине

NZZ: саммит по Украине в Швейцарии может стать мишенью атаки российских хакеров

Фото: Blake Connally / Unsplash

Правительство Швейцарии заявило об угрозе атаки российских хакеров на саммит по Украине, который пройдет в стране в июне. Об этом сообщает NZZ.

По утверждению швейцарских журналистов, IT-инфраструктура страны может стать мишенью для атаки российских хакеров. Федеральное ведомство по кибербезопасности Швейцарии ожидает повышенный риск кибершпионажа, заявили в издании. Например, хакеры могут взломать сайты, связанные с саммитом. Также допускается, что разговоры будут подслушивать те, кто не состоит в списках гостей и участников конференции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявит обвинения в атаке на крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» членам хакерской группировки SandWorm, которую в СБУ называют киберподразделением российской военной разведки.

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      Анна Габай
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