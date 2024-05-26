Захарова назвала слова Байдена о незаменимой нации «кринжем года»

Захарова назвала слова Байдена о незаменимой американской нации «кринжем года»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывание главы США Джо Байдена о незаменимой американской нации «кринжем года». Заявление президента она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что Байден похвалил американскую нацию, однако ничего не сказал «про печатный станок и госдолг». «Кринж года», — написала дипломат.

Она также напомнила, что в 1912 году кандидат на пост президента США от Демократической партии Вудро Вильсон в ходе предвыборного выступления заявил об отсутствии «незаменимых людей, после чего одержал победу на выборах.

Ранее Байден, вручая дипломы выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте, назвал США единственной в мире сверхдержавой с ведущей демократией. «Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», — заявил президент.