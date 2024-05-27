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15:21, 27 мая 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория похвасталась фигурой на видео из спортзала

Кадр: @evalongoria

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория похвасталась фигурой на видео из спортзала. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 49-летняя знаменитость предстала, стоя на батуте, в черном топе бренда Alo Yoga, укороченных обтягивающих шортах и белых кроссовках. При этом она продемонстрировала подтянутый живот и пресс.

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Так, звезда прыгала на одной и двух ногах, держа в руках гантели и выполняя разведение рук в стороны. По словам Лонгории, в таком темпе она делала упражнения в течение получаса.

Ранее были перечислены семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля. Звездный стилист Рошель Уайт назвала самой модной актрису Еву Лонгорию, которая, по ее мнению, была привлекательна и смела в выборе своих нарядов.

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      Екатерина Ештокина
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