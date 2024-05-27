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20:18, 27 мая 2024Мир

Американские военные подтвердили запуск Северной Кореей баллистической ракеты

США подтвердили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Фото: KCNA / Reuters

Американские военные подтвердили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США.

«В этом запуске были задействованы технологии, которые непосредственно связаны с программой межконтинентальных баллистических ракет КНДР», — следует из текста заявления.

27 мая Пхеньян предупредил Токио о планах запустить спутник в промежутке между 27 мая и 4 июня. Отмеченные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила ракету, которая была предположительно опознана как баллистическая. Об этом также заявили в руководстве вооруженных сил Южной Кореи.

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      Лина Пивоварова
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