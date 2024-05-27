Аналитики допустили скорую отставку Пашиняна

Политологи Геворгян и Бредихин: Пашинян уйдет в отставку из-за протестов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени может покинуть свой пост на фоне протестов против передачи приграничных сел Азербайджану. Об этом «Известиям» рассказали специалист по конфликтам на Кавказе Каринэ Геворгян и политолог Антон Бредихин.

«Пашинян сам себя загнал в угол своими прежними заявлениями и разными противоречивыми обещаниями, которые он не выполнил», — заявила Геворгян.

По ее словам, тот факт, что на митинги в Ереване уже вышло более 100 тысяч человек, говорит о том, что подавить оппозицию будет весьма сложно.

Она добавила, что премьер-министр проводит демаркацию границы без легитимации через парламент или министерство юстиции. В следствие его политики людей выселяют из родных сел, чтобы передать их Азербайджану.

«Я уверен, что Тавуш — это не последняя точка, будут еще уступки тех или иных территорий как Азербайджану, так, возможно, и Турции», — заключил Бредихин.

Эксперт убежден, что в ходе митингов в Армении произойдет антицветная революция, и Пашинян будет вынужден ей повиноваться, что гарантирует независимость государства.

Ранее стало известно, что в Ереване увеличилось число задержанных протестующих. По данным армянских парламентариев, их насчитывается более 300 человек.