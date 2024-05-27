В Армении увеличилось число задержанных протестующих

Депутат Даниелян: на акциях протеста в Армении задержали более 300 человек

В Армении увеличилось число задержанных на массовых акциях протеста, требующих отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом заявил депутат фракции «Армения» Гарник Даниелян, его слова приводит News.am.

Как сообщил Даниелян, число задержанных протестующих составило более 300 человек. Он также рассказал о перекрытии 48 улиц в ходе митингов.

27 мая в Армении начались акции протеста против передачи Ереваном четырех приграничных сел Баку в рамках процесса мирного урегулирования. Одним из лидеров гражданских активистов стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники акций требуют от премьера республики отмены решения и ухода со своего поста.

Ранее стало известно, что протестующие утром в понедельник начали перекрывать улицы машинами, скамейками и мусорными баками. Сообщалось о почти 200 задержанных гражданах в Ереване.