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14:59, 27 мая 2024Экономика

Дачников призвали разбрасывать по участку использованные чайные пакетики

«БелНовости»: разбросанные пакетики чая — хорошее удобрение для дачных культур

Фото: Romans14 / Shutterstock / Fotodom

Владельцев дачных участков призвали разбрасывать по участку использованные чайные пакетики, поскольку они служат хорошим удобрением для растений. Подобный совет им дали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, чайные пакетики обогащают почву азотом, который способствует росту растений, и способны улучшить структуру почвы — при использовании такого метода она станет более рыхлой и воздухопроницаемой. Для того, чтобы использовать чайные пакетики в качестве удобрения, они посоветовали отжать его от чая и разложить вокруг дачных культур. Не менее эффективным будет закопать их в верхний слой почвы либо в горшки с цветами, если речь идет о комнатных растениях.

Ранее в мае дачникам порекомендовали напоить слизней пивом.

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      Полина Кислицына
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