Дачникам посоветовали напоить слизней пивом

Агроном Коврижных: пиво поможет в борьбе со слизнями

В борьбе со слизнями в огороде поможет пиво. Совет напоить вредителей хмельным напитком дачникам дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

По словам специалиста, слизни испытывают слабость к пиву. По этой причине ловушки с этим напитком в качестве приманки эффективно привлекут вредителей и помогут быстро от них избавиться.

Помимо пива, против слизней можно использовать яичную скорлупу или скорлупу от грецких орехов. Ее нужно разложить по периметру участка и оградить грядки с культурами, которые нравятся слизням. Кроме того, поможет опудривание. В качестве основного компонента подойдет порошковая горчица, табачная пыль или жгучий перец.

Ранее дачникам посоветовали использовать против личинок майских жуков световые ловушки.