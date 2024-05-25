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16:32, 25 мая 2024Экономика

Дачникам посоветовали напоить слизней пивом

Агроном Коврижных: пиво поможет в борьбе со слизнями

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

В борьбе со слизнями в огороде поможет пиво. Совет напоить вредителей хмельным напитком дачникам дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

По словам специалиста, слизни испытывают слабость к пиву. По этой причине ловушки с этим напитком в качестве приманки эффективно привлекут вредителей и помогут быстро от них избавиться.

Помимо пива, против слизней можно использовать яичную скорлупу или скорлупу от грецких орехов. Ее нужно разложить по периметру участка и оградить грядки с культурами, которые нравятся слизням. Кроме того, поможет опудривание. В качестве основного компонента подойдет порошковая горчица, табачная пыль или жгучий перец.

Ранее дачникам посоветовали использовать против личинок майских жуков световые ловушки.

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      Александра Качан
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