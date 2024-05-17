Дачникам раскрыли способы побороть опасных вредителей

Агроном Коврижных: избавиться от личинок майских жуков помогут световые ловушки

Личинки майского жука, также известные как хрущи, питаются корнями растений и делают их уязвимыми для болезней и других насекомых. Способы избавиться от опасных вредителей раскрыла дачникам ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с личинками специалистка назвала регулярную перекопку почвы. «Перекапывая землю, мы нарушаем привычную среду обитания личинок, делая их более доступными для птиц и других хищников. Осенняя перекопка особенно эффективна, так как личинки поднимаются в верхние слои почвы для зимовки», — рассказала агроном.

Можно также создать световые ловушки. «Взрослые майские жуки летят на свет, поэтому можно разместить на участке источник света над емкостью с водой, добавив в воду немного керосина или растительного масла», — посоветовала Коврижных. Попав в такую ловушку, жуки не смогут выжить и отложить личинки.

Специалистка также порекомендовала народное средство — полив почвы настоем луковой шелухи. «Луковая шелуха содержит вещества, отпугивающие личинок. Для приготовления настоя луковую шелуху заливают кипятком и настаивают несколько дней. Полученным раствором поливают почву вокруг растений», — пояснила эксперт.

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