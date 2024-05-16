Раскрыт секрет идеального газона на даче

Агроном Коврижных посоветовала засеивать газон только в мае и сентябре

Засеивать газон можно только в мае и сентябре. Этот и другие секреты идеального газона на даче раскрыла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

«Покупать дорогие смеси для газона совсем не обязательно. Вы можете ограничиться простыми наборами, состоящими из семян устойчивых к вытаптыванию растений», — отметила Коврижных. Она добавила, что для выбора правильного посевного материала нужно заранее определить цель и место выращивания газона.

В один из двух месяцев, подходящих для посадки газона, необходимо равномерно распределить семена по поверхности грунта. После этого следует хорошо полить почву. Рекомендуется не спешить с первым укосом, чтобы растения успели сформировать корни и разрастись.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от борщевика.