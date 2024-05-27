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19:04, 27 мая 2024Путешествия

Иностранцев начали массово освистывать в Европе

Daily Mail: тысячи жителей курорта Европы освистали иностранцев во время обеда

Фото: Juan Medina / Reuters

15-тысячная толпа протестующих на курорте Майорка в Европе вышла на улицы в знак недовольства поведением туристов и начала массово освистывать иностранцев во время обеда в кафе и ресторанах. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что местные жители прошли через столицу Пальму и дошли до площади Вельер. Они громко требовали, чтобы туристы уезжали домой и оскорбляли иностранцев, которые ведут себя неуважительно по отношению к курорту. Как поясняет источник, в основном их агрессия была направлена на туристов из Великобритании.

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Представитель организации Banc del Temps, ответственной за протесты, Хавьер Барберо заявил, что это только начало.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать домой с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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