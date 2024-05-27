«Майор Гром» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Боевик «Майор Гром: Игра» собрал в прокате 162,9 миллиона рублей за выходные

Боевик режиссера Олега Трофима «Майор Гром: Игра» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

За прошедший уикенд блокбастер о служащем полиции Игоре Громе собрал в прокате 162,9 миллиона рублей. Картина с актером Тихоном Жизневским, основанная на серии комиксов «Майор Гром», вышла в прокат 23 мая 2024 года.

Второе место среди лидеров проката занял комедийный боевик британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», собравший 57 миллионов рублей. На третьем месте оказался фантастический фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», заработавший в прокате 39,4 миллиона рублей за выходные.

Неделей ранее лидером кинопроката стал фильм «Министерство неджентльменских дел».