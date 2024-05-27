Мужчина переехал жену на авто после ссоры на парковке

Shot: в Подмосковье муж переехал жену на автомобиле после ссоры на парковке

В Подмосковье 37-летний мужчина переехал жену автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 26 мая супруги заехали днем перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке они поругались. Тогда подозреваемый сел за руль машины и со злости проехался по женщине. Ее госпитализировали с переломами ребер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом легкого. Мужчину задержали. Возбуждено дело по части 30, статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Отмечается, что пара живет в поселке Дорохово в Рузском районе. Они воспитывают детей-двойняшек.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области суд рассмотрит дело 51-летней местной жительницы, пытавшейся заживо сжечь 36-летнего сожителя.