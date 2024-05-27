Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 27 мая 2024Силовые структуры

Мужчина переехал жену на авто после ссоры на парковке

Shot: в Подмосковье муж переехал жену на автомобиле после ссоры на парковке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье 37-летний мужчина переехал жену автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 26 мая супруги заехали днем перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке они поругались. Тогда подозреваемый сел за руль машины и со злости проехался по женщине. Ее госпитализировали с переломами ребер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом легкого. Мужчину задержали. Возбуждено дело по части 30, статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Отмечается, что пара живет в поселке Дорохово в Рузском районе. Они воспитывают детей-двойняшек.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области суд рассмотрит дело 51-летней местной жительницы, пытавшейся заживо сжечь 36-летнего сожителя.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

      В Европе нарастили закупки российского металла

      Кибермошенники украли у россиян больше четырех миллиардов рублей

      Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

      Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Россияне признались в ненависти к одному виду транспорта

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше