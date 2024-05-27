Переехавшему жену на машине после ссоры россиянину ужесточили статью

Дело мужчины, переехавшего жену в Подмосковье, переквалифицировали на убийство

Начало событий в новости Мужчина переехал жену на авто после ссоры на парковке

Мужчине, который переехал жену автомобилем после ссоры на парковке в Подмосковье, ужесточили статью. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Уголовное дело по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») переквалифицировали на статью 105 («Убийство») УК РФ после того, как врачам не удалось спасти женщину. Известно, что пара вместе воспитывала детей-двойняшек, их дальнейшая судьба сейчас решается.

О произошедшем на парковке возле придорожного кафе на трассе М1 стало известно ранее 27 мая. По предварительным данным, женщина сообщила 37-летнему супругу, что хочет расстаться с ним, после чего мужчина сел за руль машины и со злости проехался по жене. Потерпевшую госпитализировали с переломами ребер, таза, ног, черепно-мозговой травмой и сильным ушибом легкого.

