На БДСМ-вечеринке в российском городе застали девочку-подростка с матерью

На БДСМ вечеринке в Екатеринбурге застали 17-летнюю девочку с матерью

На БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге застали 17-летнюю девочку-подростка, которая находилась там с матерью. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

По словам несовершеннолетней россиянки, на мероприятие, проходившее на базе отдыха «Волна», их через знакомого пригласил организатор вечеринки Станислав Словиковский. Девочка заявила, что они являются фотографами и занимались съемкой гостей.

О том, что на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге нагрянули полицейские, стало известно 25 мая. По данным E1.ru, полиция положила всех участников лицом в пол.

В свою очередь, Ural Mash также сообщал, что у гостей нашли таблетки и порошки, а с организатором вечеринки работает полиция.

Ранее групповую секс-вечеринку пресекли в подвале жилого дома на Новинском бульваре в центре Москвы. Как стало известно, шестерых подозрительных россиян заметил охранник, который и вызвал полицейских. Прибывшие на место оперативники взломали дверь и обнаружили троих мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и трех девушек от 20 до 22 лет, а также лежащий рядом с ними фаллоимитатор. С какой целью они оказались в подвале, задержанные объяснить не смогли.