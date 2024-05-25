Полицейские посетили БДСМ-вечеринку в российском городе

В Екатеринбурге полиция сорвала закрытую БДСМ-вечеринку на берегу водохранилища

В Екатеринбурге полицейские пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку. Об этом сообщает городской новостной портал E1.RU.

По информации портала, российская полиция посетила мероприятие около двух часов ночи и положила всех участников лицом в пол. Как заявил один из участников, правоохранители нарушили пятую статью закона о полиции и не представились участникам вечеринки.

«Рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло», — сообщил собеседник портала на условиях анонимности.

Какова была цель проведенного рейда, не уточняется. Представитель полиции региона лишь уточнил, что мероприятие было профилактическим.

Ранее сообщалось, что блогер из Новосибирска Владислав Пушкин обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой закрыть местный ЛГБТ-бар (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), однако сам попал под донос.