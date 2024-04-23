Групповую секс-вечеринку пресекли в подвале в центре Москвы

Shot: в центре Москвы задержали желающих провести секс-вечеринку в подвале дома

В центре Москвы удалось пресечь групповую секс-вечеринку, которую шесть человек желали провести в подвале жилого дома. По данным Telegram-канала Shot, охранник заметил подозрительных мужчин и девушек и вызвал сотрудников полиции, которые произвели задержание.

Все произошло в минувшие выходные в доме на Новинском бульваре. Сотрудник охраны заметил, как молодые люди открывали дверь в подвал. Он заподозрил неладное и заявил в правоохранительные органы о попытке проникновения.

Прибывшие по вызову оперативники взломали дверь и обнаружили в подвале троих мужчин от 34 до 40 лет и трех девушек в возрасте от 20 до 22 лет. Рядом с ними лежал фаллоимитатор. Всех граждан доставили в ближайший полицейский участок. Никто из компании не смог внятно объяснить, как и с какой целью оказался в подвале.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров. Впоследствии организаторов скандального мероприятия задержали.