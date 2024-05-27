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15:24, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине из-за мобилизации закрылся драмтеатр

Черниговский драмтеатр временно закрылся из-за мобилизации мужчин-сотрудников

Фото: Pedro J Pacheco / Wikipedia

Черниговский драматический театр временно закрылся из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников. Об этом сообщил худрук драмтеатра Андрей Бакиров, передает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что из территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») пришло письмо о вызове 34 сотрудников театра. Среди них — семь актеров, два звукооператора, монтировщик, скрипач, а также 56-летний заслуженный артист и 59-летний водитель. После визита в ТЦК «семь-восемь человек» из них отправились на дообследование, а остальные — в учебную часть.

По словам Бакирова, в театре подавали заявку на получение брони для сотрудников, однако так и не получили ее. «Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры», — добавил он.

Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный сообщал, что большинство предприятий на Украине не могут найти работников, несмотря на предложения брони от призыва в армию.

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      Георгий Нестеров
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