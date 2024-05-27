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01:18, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

Соскин: покушение на Фицо было совершено из-за позиции Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Он также подчеркнул, что покушение на Роберта Фицо было совершено из-за того, что политик отказывался предоставить Киеву военную помощь. Соскин отметил, что позиция официального Киева подтолкнула к покушению.

Экс-советник Кучмы считает, что Словакия и Венгрия могут покинуть НАТО. Особенно в связи с угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Напомним, покушение на словацкого премьер-министра произошло 15 мая в городе Гандлова во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой властей Словакии.

Днем ранее стало известно, что Роберт Фицо пройдет контрольное медицинское обследование 27 мая.

Ранее дирекция больницы отметила улучшение состояние здоровья политика. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

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      Марина Совина
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