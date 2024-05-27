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10:29, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали приводящую к болезням распространенную летнюю ошибку

Биолог Екатерина Баранова призвала россиян не давить на себе насекомых

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Биолог Екатерина Баранова назвала распространенную ошибку, которую совершают люди летом. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она предупредила, что это действие может привести к развитию различных заболеваний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова призвала россиян не давить на себе насекомых. «На них очень часто живут различные вредители. Они переносят (...) ряд очень опасных заболеваний», — раскрыла она вред муравьев и других мелких беспозвоночных. Тем, кто обнаружил у себя на теле насекомое, нужно смахнуть его, а не убивать, подчеркнула биолог.

Ранее Баранова предупредила одну группу россиян о риске заразиться столбняком. Она заявила, что эту опасную инфекцию можно подхватить во время работы на даче.

Перед этим биолог предостерегла от слишком длительного хранения домашних заготовок. Баранова рассказала, что консервы могут вызывать ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы.

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      Олег Давыдов
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