Первые леди Германии и Франции рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

Bild: супруги Макрона и Шольца рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Об этом написала газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — отмечается в публикации.

