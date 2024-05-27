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22:58, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Первые леди Германии и Франции рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

Bild: супруги Макрона и Шольца рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста
Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер

Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Об этом написала газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — отмечается в публикации.

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      Марина Совина
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