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11:44, 27 мая 2024Спорт

Подсчитаны расходы на судейство в минувшем сезоне РПЛ

На судейство матчей РПЛ в сезоне-2023/2024 потратили 129,4 миллиона рублей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На судейство матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/2024 потратили 129,4 миллиона рублей. Расходы подсчитал «Спорт-Экспресс».

Всего в рамках 30 туров минувшего сезона было сыграно 240 матчей, судейство одной встречи в среднем обходилось в 539 тысяч рублей. В обслуживании встреч задействовали 41 арбитра (включая рефери на VAR и резервных), 45 ассистентов и 19 инспекторов.

После 10-го тура зарплаты рефери существенно повысились. Главные судьи стали получать 200 тысяч рублей за один матч вместо 115, а ассистенты — 100 тысяч вместо 55.

Турнир завершился в субботу, 25 мая. Чемпионский титул в шестой раз подряд завоевал петербургский «Зенит».

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      Алексей Гусев
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