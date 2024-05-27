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15:23, 27 мая 2024Мир

Польша укрепит границу с Россией и Белоруссией к 2028 году

Польша хочет завершить проект «Восточный щит» на границе с РФ и РБ к 2028 году

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Варшава планирует к 2028 году завершить проект «Восточный щит» по укреплению границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. Его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, часть расходов, которые составят 10 миллиардов польских злотых (около 2,5 миллиарда долларов), будет покрыта из бюджета Европейского союза (ЕС).

«Мы хотим завершить проект до 2028 года. Материальные затраты — 10 миллиардов злотых. Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части — из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Доналдь Туск заявил, что восточную границу страны нужно сделать «непроходимой для потенциального противника».

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      Виктория Кондратьева
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