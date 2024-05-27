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16:47, 27 мая 2024Экономика

Раскрыты подробности выпуска обновленной «Волги»

Мантуров заявил, что «Волгу» будут выпускать на мощностях ГАЗа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Автомобиль «Волга» в базовой комплектации будет выпускать АО «Производство легковых автомобилей» — это независимое юрлицо, арендовавшее мощности ГАЗ. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, к осени 2024 года прояснится вопрос по номенклатуре и ценам на этот обновленный автомобиль. Чиновник подчеркнул, что у завода достаточно мощностей, чтобы выпустить столько автомобилей, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с автомобилями бренда «Волга», и признал, что они выглядят современно. Однако он обратил внимание, что не все детали этого транспортного средства изготавливаются в Российской Федерации. По словам главы правительства, необходимо локализовать производство, начав с тех элементов, которые не считаются технологически сложными.

Есть прогнозы, что цена новых автомобилей Volga будет начинаться от 2,5 миллиона рублей.

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      Кирилл Луцюк
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