Названа стоимость новых российских автомобилей Volga

Автоэксперт Кадаков: стоимость новых Volga будет начинаться от 2,5 млн рублей

Стоимость новых российских автомобилей Volga будет начинаться от 2,5 миллиона рублей. Таким прогнозом поделился автоэксперт Максим Кадаков, его слова приводит РИА Новости.

Новые автомобили бренда Volga представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. По словам производителей, выпуск машин стартует в 2024 году, а в 2025-м производство перейдет на режим полного цикла. Цена седана Volga C40 составит порядка 2,5 миллиона рублей. Кроссоверы K30 и К40 обойдутся покупателям в 2,5-3 и 3-3,5 миллиона рублей соответственно.

«Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор», — назвал предполагаемые цены Кадаков.

Заявленные как российские, автомобили Volga являются перелицованными Changan. При этом у седана C40 от прообраза Raeton Plus отличаются бампер и решетка радиатора. Кроссовер Volga K30 представляет собой переделанный Oshan X5 Plus (суббренд Changan), также с новым бампером и решеткой.

В ходе выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что новые модели выглядят современно, но и раскритиковал возрожденную Volga из-за того, что далеко не все детали машин производятся в стране. В частности, его внимание привлек китайский руль — их производство локализовать проще, чем коробку и все остальные элементы, подчеркнул Мишустин.