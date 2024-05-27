Ресторанам в России захотели установить минимальные квоты на российские вина

Минпромторг: рестораны в России обяжут выделить квоту для российских вин

Российских рестораторов хотят обязать выделить квоту для российских вин. Об этом на форуме «Неделя российского ретейла» заявил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, пишет газета «Известия»

По словам представителя ведомства, власти уже работают над соответствующим законопроектом. Он установит для ресторанов минимальные единые показатели, которые будут со временем повышаться.

Такой шаг подхлестнет развитие отечественного рынка и спровоцирует производителей, дистрибьюторов и торговые сети более тесно взаимодействовать, подчеркнул Кузнецов. На текущий момент, по оценкам Роскачества, доля российских вин в выручке розницы составляет чуть более 30, а в натуральном выражении — чуть более 50 процентов.

В апреле Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила увеличить ввозные пошлины на вино из стран НАТО до 200 процентов. Позднее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов отметил, что говорить о росте пошлин на вино из недружественных стран можно только после оценки влияния на отрасль повышенных с 1 мая акцизов.

По словам начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максима Чморы, у вопроса изменения пошлин есть как сторонники, так и противники. Тариф в 200 процентов относится к категории запретительных, и экономический эффект при уплате таких пошлин практически невозможен. Также представитель ФТС напомнил, что вино из недружественных стран занимает сейчас около двух третей российского рынка — 68 процентов по доле выручки и 64 процента по натуральному объему.