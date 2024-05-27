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21:04, 27 мая 2024Из жизни

Отправлена экспедиция к затонувшему судну с сокровищами на миллиарды долларов

В Колумбии отправлена экспедиция к самому крупному подводному кладу в истории

Фото: Colombia's Anthropology and History Institute / AP

Колумбийские власти отправили экспедицию к затонувшему паруснику «Сан-Хосе», который вез сокровища стоимостью 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает BBC News.

Место, где затонуло судно, объявили охраняемой археологической зоной. На первой стадии проекта остатки «Сан-Хосе», находящиеся на глубине 600 метров, осмотрят при помощи подводного робота. Полученные снимки будут использоваться для планирования дальнейших действий.

Испанский галеон «Сан-Хосе», возвращавшийся в Европу с серебром с боливийских рудников, пошел ко дну у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты называют его груз одним из самых крупных кладов в истории.

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В 1981 году американская компания Glocca Morra сумела отыскать место кораблекрушения, но колумбийские власти не позволили поднять драгоценности. В 2015 году Колумбия объявила, что обломки «Сан-Хосе» нашли в другом месте. Основатели Glocca Morra считают это обманом. Они обратились в суд и добиваются, чтобы страна выплатила им 10 миллиардов долларов, то есть половину предполагаемой стоимости клада.

В конце 2023 года сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро потребовал ускорить работы по поискам груза «Сан-Хосе». Власти страны собирались вложить в проект около 4,5 миллиона долларов.

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      Олег Парамонов
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