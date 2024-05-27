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07:50, 27 мая 2024Экономика

Преемник Пенсионного фонда России столкнулся с рекордным дефицитом

РБК: Социальный фонд России закончил 2023 год с дефицитом в 593,4 млрд рублей

Дефицит Социального фонда России (СФР) в 2023 году составил 593,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы об исполнении бюджета фонда, подлинность которых подтвердил еще один источник, пишет РБК.

Рекордный дефицит Пенсионного фонда России (ПФР), преемником которого стал СФР (образован 1 января 2023 года с помощью слияния ПФР с Фондом социального страхования), достигал 543,7 миллиарда рублей. Такой результат наблюдался в 2015 году.

В Минтруде объяснили ситуацию техническими процессами. В 2022 году в Пенсионном фонде наблюдался максимальный профицит в размере 1,1 триллиона рублей, однако получить его удалось за счет раннего перечисления федеральной части трансферта. А в 2023-м финансирование расходов сократили на ту сумму, что осталась с прошлого года. Таким образом, доля трансферта в доходах составила 30,3 процента, хотя для ПФР она никогда не опускалась ниже 37,7 процента.

Расходы СФР в 2023 году составили 13,86 триллиона рублей, что на 2,3 процента выше, чем прописано в законе о бюджете. В том числе на 1,2 процента выросли траты на пенсионное обеспечение, из которого 9,05 триллиона составили страховые пенсии.

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По направлению «Охрана семьи и детства» расходы увеличились на 6,7 процента, до двух триллионов рублей, а на материнский капитал — упали на 17 процентов, до 455,5 миллиарда. Последние цифры оказались больше на 19 процентов, чем в 2022-м.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал дефицит СФР искусственным определением. По его словам, при наполнении фонда государство просто перекладывает деньги из одного кармана в другой.

Ранее сообщалось, что, в соответствии с прогнозами, число пенсионеров за 2023 и 2024 годы увеличится на 1,7 миллиона человек, до 43,47, что станет максимумом с 2019 года, когда началась пенсионная реформа.

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      Платон Щукин
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