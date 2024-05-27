В Харьковской области сообщили о сбитом украинском самолете

Ганчев: в Волчанском районе Харьковской области сбит украинский самолет

В Волчанском районе Харьковской области, предположительно, был сбит украинский самолет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами Российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района», — рассказал он.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны из Белгородской области сбила самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Волчанском в Харьковской области. Сообщается, что южнее города был виден дым. По данным Telegram-канала Mash, отработали три зенитные ракеты С-400.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, у Вооруженных сил Украины есть еще десяток, а может быть, и больше истребителей МиГ. Он отметил, что Киеву за время конфликта передали все истребители МиГ, которые были вокруг.