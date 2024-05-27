В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Луганску кассетными боеприпасами

Пасечник: ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики», — рассказал он.

По словам Пасечника, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Ранее об ударе по Луганску сообщил военкор Юрий Котенок. По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Журналист заявил, что есть пострадавшие.

Информацию о пострадавших подтвердили в оперативных службах ЛНР. К месту предполагаемой атаки выехали машины скорой помощи. Серия взрывов после обстрела произошла в городе около 21:05 по московскому времени, после чего начался сильный пожар.

