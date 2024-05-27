В России ходившая на четвереньках девочка напала на детей в парке и сбежала

В Ноябрьске школьница в маске кошки ударила палкой восьмилетнего мальчика

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа школьница в маске кошки напала на детей в местном парке. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, девочка ходила на четвереньках по детской площадке и мяукала. В какой-то момент она набросилась на двух гулявших там братьев. Восьмилетнего мальчика нападавшая ударила паркой по спине и ногам, после чего сбежала. У обоих детей зафиксировали синяки и царапины.

Как пишет канал, родственники пострадавших не стали обращаться в полицию, однако правоохранители все равно разыскивают школьницу.

Авторы поста также сочли, что девочка в маске кошки может оказаться участницей движения квадроберов — людей, которые одеваются в костюмы животных и стараются всячески им подражать.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что квадробика может быть опасна для детей. По ее словам, под влиянием тренда некоторые участники движения делают себе пластическую операцию.

Кроме того, Волынец предложила наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри, которая основана на интересе к рисункам животных с человеческими чертами, часто изображенных в сексуальных сценах.