Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 27 мая 2024Россия

В России ходившая на четвереньках девочка напала на детей в парке и сбежала

В Ноябрьске школьница в маске кошки ударила палкой восьмилетнего мальчика

Фото: Gorloff-KV / Shutterstock / Fotodom       

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа школьница в маске кошки напала на детей в местном парке. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, девочка ходила на четвереньках по детской площадке и мяукала. В какой-то момент она набросилась на двух гулявших там братьев. Восьмилетнего мальчика нападавшая ударила паркой по спине и ногам, после чего сбежала. У обоих детей зафиксировали синяки и царапины.

Как пишет канал, родственники пострадавших не стали обращаться в полицию, однако правоохранители все равно разыскивают школьницу.

Авторы поста также сочли, что девочка в маске кошки может оказаться участницей движения квадроберов — людей, которые одеваются в костюмы животных и стараются всячески им подражать.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что квадробика может быть опасна для детей. По ее словам, под влиянием тренда некоторые участники движения делают себе пластическую операцию.

Кроме того, Волынец предложила наказывать за вовлечение детей в субкультуру фурри, которая основана на интересе к рисункам животных с человеческими чертами, часто изображенных в сексуальных сценах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Россия пригласила талибов на ПМЭФ

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

      В Европе нарастили закупки российского металла

      Кибермошенники украли у россиян больше четырех миллиардов рублей

      Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

      Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше