Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:18, 27 мая 2024Силовые структуры

В центре Москвы молодые люди в шубах на красной дорожке разбросали доллары

Суд оштрафовал мужчин, разбрасывавших фальшивые доллары на Патриарших прудах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал трех молодых людей, который устроили фотосессию на Патриарших прудах в центре столицы и разбрасывали фальшивые доллары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Павел Литуновский, Максим Калинин и Александр Серов признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Каждый из них должен заплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Из протокола следует, что мужчины устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть. Они надели шубы, расстелили пятиметровую красную ковровую дорожку, перекрыв пешеходный переход на Малой Бронной улице и раскидывали 100-долларовые купюры «банка приколов», уточняет РБК.

Полицейские забрали нарушителей общественного порядка в отдел, где на них был составлен административный протокол.

Вечером 28 января киргиз на красном Mustang устроил переполох у дорогого ресторана в районе Патриарших прудов. Он подъехал на автомобиле к ресторану Uni на Малой Бронной улице, вышел из него с пачкой пятитысячных купюр, раскидал их вокруг и скрылся. Очевидцы сняли последствия странной акции на видео, а некоторые даже попытались собрать деньги, но оказалось, что они фальшивые.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше