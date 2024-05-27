В центре Москвы молодые люди в шубах на красной дорожке разбросали доллары

Суд оштрафовал мужчин, разбрасывавших фальшивые доллары на Патриарших прудах

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал трех молодых людей, который устроили фотосессию на Патриарших прудах в центре столицы и разбрасывали фальшивые доллары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Павел Литуновский, Максим Калинин и Александр Серов признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Каждый из них должен заплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Из протокола следует, что мужчины устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть. Они надели шубы, расстелили пятиметровую красную ковровую дорожку, перекрыв пешеходный переход на Малой Бронной улице и раскидывали 100-долларовые купюры «банка приколов», уточняет РБК.

Полицейские забрали нарушителей общественного порядка в отдел, где на них был составлен административный протокол.

Вечером 28 января киргиз на красном Mustang устроил переполох у дорогого ресторана в районе Патриарших прудов. Он подъехал на автомобиле к ресторану Uni на Малой Бронной улице, вышел из него с пачкой пятитысячных купюр, раскидал их вокруг и скрылся. Очевидцы сняли последствия странной акции на видео, а некоторые даже попытались собрать деньги, но оказалось, что они фальшивые.