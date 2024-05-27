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17:32, 27 мая 2024Мир

Жителей Окинавы призвали укрыться из-за пуска ракеты Северной Кореей

Reuters: жителей Окинавы призвали укрыться из-за пуска ракеты Северной Кореей

Фото: Jinhee Lee / Globallookpress.com

Жителей японского острова Окинава призвали укрыться в зданиях или в подземных объектах из-за запуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Япония, разослав предупреждение жителям южной префектуры Окинава, сообщила через свою систему вещания J-Alert, что Северная Корея, по-видимому, выпустила ракету», — отмечается в материале.

Ранее власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила ракету, которая была предположительно опознана как баллистическая. Об этом также заявили в руководстве вооруженных сил Южной Кореи.

27 мая Пхеньян предупредил Токио о планах запустить спутник в промежутке между 27 мая и 4 июня. Отмеченные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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      Максим Габриелян
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