35-летняя актриса Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала натуральную внешность в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда «Честного развода» разместила ролик, на котором предстала в черно-белом фитнес-костюме, состоящем из легинсов и топа. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественное лицо без косметических дефектов. Кроме того, знаменитость собрала волосы в высокий хвост.

Ранее в мае Агата Муцениеце пожаловалась на лишние килограммы и раскрыла свой вес. Актриса предстала в спортивной черной кофте на молнии и розовой шапке. При этом она призналась, что ее вес составляет 56,6 килограмма.