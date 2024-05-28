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17:46, 28 мая 2024Ценности

Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

35-летняя актриса Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

Кадр: @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала натуральную внешность в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда «Честного развода» разместила ролик, на котором предстала в черно-белом фитнес-костюме, состоящем из легинсов и топа. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественное лицо без косметических дефектов. Кроме того, знаменитость собрала волосы в высокий хвост.

Ранее в мае Агата Муцениеце пожаловалась на лишние килограммы и раскрыла свой вес. Актриса предстала в спортивной черной кофте на молнии и розовой шапке. При этом она призналась, что ее вес составляет 56,6 килограмма.

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      Екатерина Ештокина
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