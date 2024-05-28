Аренда квартир подорожала в ряде российских регионов

«РГ»: съемное жилье на юге России подорожало на 40 процентов

Съемное жилье в Сочи за год подорожало на 40 процентов. Арендную ставку в южных регионах России подсчитали аналитики базы недвижимости Restate. Результаты исследования публикует «Российская газета» («РГ»).

Плата за аренду квартиры в курортном городе в среднем составляет 68 тысяч рублей. Показатель начал расти еще во время майских праздников — тогда, по данным портала «Суточно.ру», ставки по суточной аренде превзошли четыре тысячи рублей. К лету спрос на съемное жилье сезонно растет.

В Ростове-на-Дону аренда 35-метровой студии с видом на реку стоит 2,1-2,5 тысячи рублей в сутки. «Однушку» в стиле лофт можно снять за 3,5 тысячи рублей в сутки. За ту же сумму доступна аренда двухкомнатной квартиры, а трехкомнатная в центре города обойдется не меньше чем в четыре тысячи рублей.

За последние 3,5 месяца долгосрочная аренда здесь прибавила в цене три тысячи рублей (до 29 тысяч рублей), в Краснодаре — тысячу рублей (до 28 тысяч рублей). Помимо Сочи, наибольший спрос отмечен в Зеленоградске и Геленджике. Популярностью пользуются Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.

Заметнее всего цены выросли на лоты вблизи моря и набережной, а также квартиры с советским ремонтом. Наименьший рост стоимости наблюдается среди эксклюзивных квартир в домах с парковками и консьержами — цены выросли на 15-20 процентов. Объекты комфорт-класса подорожали на 20-25 процентов.

Также эксперты связывают подорожание съемных объектов с увеличением ключевой ставки и повышением ипотеки. Вдобавок на цены повлияла миграция абитуриентов, которые приезжают в университетские города с июня.

Ранее россиян предупредили о рисках при аренде квартиры. Так, многие наймодатели заключают договор на 11 месяцев, чтобы не регистрировать его в Росреестре.