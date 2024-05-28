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14:22, 28 мая 2024Экономика

Россиянам назвали скрытые риски при аренде квартир

Риелтор Рачкова: многих арендаторов могут в любой момент попросить съехать

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многие владельцы квартир заключают с арендаторами договор на 11 месяцев, чтобы не регистрировать его в Росреестре. Скрытые риски для квартирантов в подобных ситуациях назвала вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова в беседе с РИАМО.

«Многие собственники квартир настаивают на таком максимальном сроке, опасаясь привлечь к себе дополнительное внимание. Подобная практика сложилась потому, что согласно Гражданскому кодексу, договор аренды сроком от года необходимо регистрировать в Росреестре», — рассказала специалистка.

По словам Рачковой, главная опасность этой схемы в том, что жильцов могут в любой момент попросить съехать. Дело в том, что незарегистрированный документ не будет иметь законной силы, подчеркнула риелтор.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал, что в июне-июле цены на аренду жилья в России снизятся на 5-10 процентов. Эксперт призвал искать съемные квартиры именно в этот срок, поскольку в конце лета они снова начнут дорожать.

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      Нина Ташевская
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