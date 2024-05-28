Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

Ипотечный брокер Ракута: аренда жилья в России подешевеет летом

В июне-июле 2024 года цены на аренду жилья в России снизятся на 5-10 процентов. Такую динамику на рынке съемного жилья предрек ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.ru».

«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — посоветовал эксперт.

По словам Ракуты, июнь и июль — самые выгодные месяцы для аренды квартир. Поэтому искать съемное жилье лучше именно до августа. В конце лета арендовать квартиру будет сложнее, так как все хорошие варианты могут разобрать, а спрос повысится из-за вернувшихся из отпусков и абитуриентов.

В целом падения интереса к аренде жилья брокер не ожидает, пока ставки по рыночной ипотеке будут сохраняться на уровне 17-18 процентов годовых. В таких условиях кредиты на жилье останутся недоступными для многих россиян, и они выберут арендовать квартиры вместо покупки собственных.

Ранее в Госдуме заявили, что единственный способ сделать жилье доступным для россиян — массово строить дома под долгосрочную социальную аренду.