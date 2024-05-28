Армия США заменит БТР времен Вьетнамской войны

Армия США получила медицинскую машину на шасси AMPV для замены M113

Армия США продолжает получать новые машины на шасси Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), которые заменят применявшиеся во время Вьетнамской войны бронетранспортеры (БТР) M113. О преимуществах медицинских машин на базе AMPV пишет Army Recognition.

Отмечается, что в начале мая новые AMPV получили медики боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США. «Самое большое преимущество AMPV — это пространство, которое позволяет медикам передвигаться вокруг пациентов», — сказал сержант медицинского взвода Бенджамин Проктор.

Внутренний объем AMPV на 78 процентов больше, чем у M113. В машине можно разместить четыре пациента на носилках. Также бронетехника на шасси AMPV превосходит M113 по уровню защищенности и мобильности. Медики бригады используют эвакуационные машины M1284 Medical Evacuation Vehicle (MEV) и медицинский транспорт M1285 Medical Treatment Vehicle (MTV).

В марте стало известно, что компания BAE Systems передала армии США первый прототип самоходного миномета NEMO на шасси AMPV. Скорострельность миномета — десять выстрелов в минуту, а дальность стрельбы обычным боеприпасом составляет десять километров.