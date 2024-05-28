Бывший муж певицы Нюши высказался об изменах

Бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие слова «измена»

Бывший муж российской певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина), бизнесмен Игорь Сивов, высказался об изменах в беседе с психологом Леонидом Тальписом. Видео доступно на YouTube-канале «Игорь Сивов / Empower Your Mind».

В ходе беседы эксперт отметил, что все люди принадлежат только сами себе. «И мы можем быть одновременно связаны с множеством людей. Никто никому не принадлежит», — сказал Тальпис.

Сивов согласился с высказываниями психолога, добавив, что не верит в понятие слова «измена». «Как людям пережить измену? Многие считают, если в отношениях кто-то изменил, то его предали. Я не верю в слово "измена"», — отметил он.

В начале мая Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым. Певица отмечала, что давно разошлась с супругом, но решила раскрыть эту информацию только сейчас.

Тайная свадьба четы состоялась на Мальдивах в 2017 году, позднее Сивов и Шурочкина зарегистрировали брак в Казани. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.