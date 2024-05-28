Чемпионка ОИ отреагировала на оскорбления желающих выступить в Париже россиян

Мамун выступила с критикой оскорблений в адрес желающих выступить на ОИ россиян

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на оскорбления в адрес соотечественников, которые хотят выступить на Играх-2024 в Париже. Спортсменка высказалась на канале «Витя Кравченко» в YouTube.

Гимнастка отметила, что не поддерживает радикальные заявления официальных лиц на тему участия в Олимпиаде. «Для меня самое главное в спорте — уважение. Я росла в такой семье и тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать заявления про бомжей, так нельзя», — заявила Мамун.

Она также отметила, что Игры дружбы нельзя считать заменой Олимпиады. «Игры — это что-то невероятное и чудесное, каждый раз там происходит что-то очень крутое. Если наши спортсмены не будут там участвовать, будет очень грустно», — добавила Мамун.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «бомжами» представителей страны, которые хотят выступить на Играх в Париже. Также с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.